Für wohlfeiles Gerede hat Europa keine Zeit mehr

Wenn ich höre, wie Trump und seine Jünger mit ihrem eigenen Land umgehen, kommt mir der Refrain eines Hits von David Bowie in den Sinn: „This is not America“. Aber es ist nun mal, wie es ist. Jetzt darf sich Europa bloß nicht nur mit den Risiken von Trump II beschäftigen oder auf baldige Altersmilde hoffen, sondern muss das „neue“ Amerika als Chance für neue eigene Stärke nutzen.

Trump sägt am Ast, auf dem Amerika sitzt

Börsen sind flexibel und können sich auf vieles einstellen. Trumps innen-, außen-, verteidigungs- und wirtschaftspolitische Stör- und Bremsmanöver übersteigen aber jede noch so große Beweglichkeit an Wall Street. Und mit der Verdammung des Welthandels, der auch Amerika viel Wohlstand bescherte, will Wall Street sich erst gar nicht beschäftigen. Es wäre Freude am eigenen Schmerz.