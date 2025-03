Trump droht EU und Kanada mit Mega-Zöllen – Märkte reagieren nervös

US-Präsident Donald Trump droht mit einem neuen Zoll-Hammer: In einem nächtlichen Truth-Social-Post kündigte er massive Strafzölle gegen die Europäische Union und Kanada an - sollte sich eine Allianz gegen amerikanische Wirtschaftsinteressen bilden.

Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Der Euro verlor zwischenzeitlich an Boden, der kanadische Dollar gab leicht nach. Der deutsche Leitindex DAX startet mit einem Minus von mehr als einem Prozent in den heutigen Handelstag. Auch der Eurostoxx 50 liegt rund ein Prozent im Minus (Stand:08:52 Uhr).

Zuvor hatte Trump bereits eine neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt eingeläutet. Per Dekret verhängte er Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte – eine Maßnahme, die vor allem die deutsche Automobilindustrie trifft. Weitere Maßnahmen sollen bereits nächste Woche folgen, darunter sogenannte Gegenzölle am 2. April sowie gezielte Branchenzölle auf Produkte wie Holz, Halbleiter und Medikamente.

Europa zeigt sich alarmiert: Laut Bloomberg bereitet die EU Gegenmaßnahmen vor. Frankreich fordert erstmals den Einsatz des schärfsten handelspolitischen Instruments der EU – des Anti-Counterfeiting Instruments.

Trump reagierte damit offenbar auch auf diplomatische Bemühungen Kanadas: Premierminister Mark Carney war kürzlich auf Antrittsreise in Frankreich und Großbritannien, wo er für eine engere Partnerschaft mit Europa warb. "Ich möchte, dass Frankreich und ganz Europa begeistert mit Kanada zusammenarbeiten – dem europäischsten Nicht-EU-Land", sagte Carney in Paris.

Ob die transatlantischen Spannungen zu einem offenen Handelskrieg führen, ist noch unklar. Sicher ist, dass die Wirtschaftswelt mit Sorge nach Washington blickt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





