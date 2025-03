RTL zeigt Deutschland-Spiele bei Basketball-EM

-weitblick- schrieb 15.03.25, 16:10

Aber sie ist doch gestiegen! Nur in diesem Jahr über 16%! Die Konsolidierung ist doch völlig normal und gut.



Nur der Vergleich mit der TMUS Marktkapitalisierung ist mE nicht hilfreich, weil:

- In den USA TMUS eine viel höhere KGV Bewertung zugestanden wird: aktuell 39.75, DTE 17

- Es auf die operative Leistung ankommt, deren Löwenanteil in der Tat von TMUS kommt



Von massivem Wertverlust beim Dollar kann man wohl kaum sprechen bei aktuell 1,087$ wenn der im letzten Spätsommer schon bei über 1,11$ stand.

Alle Prognosen der Telekom basieren aktuell auf €/$ 1,08 - also dem jetzigen Niveau.

Beim Ausblick auf 2026(!) erwartet man beim TMUS EBITDA AL und beim Konzern EPS einen starken Anstieg (siehe Q4 Folien) - für mich auch der Grund für die Verlängerung von Höttges. Das beste kommt wohl noch.

Mit dem installierten Verbindungsoffizier Gopalan wird man wohl schauen wie viel man noch bei TMUS rausziehen kann. Ich bin gespannt auf die nächste TMUS Dividendenerhöhung bei gleichzeitig steigender Anteilserhöhung (aktuell 51,5%) durch das ARP.

Das aktuell viele im Rüstungsfieber sind hat sicherlich auch ein bisschen gedämpft. Für mich bleibt die Telekom ein sicherer Hafen, als auch kritische Infrastruktur. Das dürfte der Staat ähnlich sehen und auf die weiter steigenden Ausschüttungen wohl auch nicht verzichten wollen für einen Einmaleffekt.