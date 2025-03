Schlotterbeck bei Paris Saint-Germain im Gespräch

DerStrohmann schrieb 21.03.25, 22:23

Wenn ein Verein sich in den letzten Jahren regelmäßig für die UEFA Champions League qualifiziert hat, aber in diesem Jahr (Saison 2024/25) nicht, gibt es keine direkten Prämien von der UEFA für die aktuelle Champions-League-Saison, da diese nur an die teilnehmenden Klubs ausgezahlt werden. Allerdings kann der Verein indirekt von früheren Leistungen profitieren, insbesondere durch den sogenannten UEFA-Klubkoeffizienten, der auf den Ergebnissen der letzten zehn Jahre basiert. Dieser Koeffizient spielt eine Rolle bei der Verteilung von Prämien, aber nur, wenn der Verein an einem UEFA-Wettbewerb teilnimmt.

Falls der Verein in diesem Jahr gar nicht an einem europäischen Wettbewerb (Champions League, Europa League oder Conference League) teilnimmt, erhält er keine direkten Zahlungen aus dem aktuellen Prämienpool der Champions League. Die Prämien für die Champions League 2024/25 belaufen sich auf insgesamt etwa 2,467 Milliarden Euro, die unter den 36 teilnehmenden Klubs aufgeteilt werden. Ohne Teilnahme gibt es jedoch keine Anteile aus diesem Topf, wie z. B. das Startgeld von 15,64 Millionen Euro oder erfolgsabhängige Prämien (z. B. 2,8 Millionen Euro pro Sieg in der Ligaphase).

Mögliche indirekte Einnahmen:

Solidaritätszahlungen: Vereine, die sich nicht für die Gruppenphase eines UEFA-Wettbewerbs qualifizieren, können über ihren nationalen Verband Solidaritätszahlungen erhalten. Diese betragen etwa 4 % der gesamten Einnahmen der UEFA-Wettbewerbe und werden an nicht teilnehmende Klubs verteilt. Die genaue Summe hängt vom Verband und der Anzahl der betroffenen Klubs ab, liegt aber typischerweise im niedrigen einstelligen Millionenbereich pro Verein – deutlich weniger als die direkten Prämien.



Koeffizienten-Vorteil in der Zukunft: Da der Verein in den letzten Jahren erfolgreich war, bleibt sein Koeffizient hoch. Sollte er sich nächstes Jahr wieder qualifizieren, würde er von der „Wertprämie“ (ca. 35 % des Prämienpools, basierend auf dem Zehnjahresranking) profitieren. Der bestplatzierte Klub kann hier bis zu 36,38 Millionen Euro extra erhalten, der schlechteste 1,137 Millionen Euro – das wirkt sich aber erst bei erneuter Teilnahme aus.



Fazit:

Für die Saison 2024/25 bekommt der Verein ohne Qualifikation keine direkten Champions-League-Prämien. Die einzigen potenziellen Einnahmen wären geringe Solidaritätszahlungen über den Verband, die aber nicht mit den Millionen aus der Teilnahme vergleichbar sind. Der finanzielle Verlust ist also erheblich, wenn man bedenkt, dass allein das Startgeld schon über 15 Millionen Euro beträgt. Frühere Erfolge helfen nur langfristig über den Koeffizienten, nicht aber in diesem Jahr direkt.