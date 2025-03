ENVIRIA Energy Holding GmbH / ENVIRIA erhält Zuschlag für Projektvolumen ...

ENVIRIA erhält Zuschlag für Projektvolumen von 53,45 MWp in BNetzA-Ausschreibung und sichert sich 17 % des Ausschreibungsvolumens Frankfurt am Main (ots) - ENVIRIA erhält in der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Aufdach-Solaranlagen den Zuschlag für alle 22 Gebote mit einer Gesamtleistung von 53,45 MWp.



ENVIRIA, Deutschlands führendes Solarunternehmen für Gewerbe und Industrie, hat in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für 22 Aufdach-Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 53,45 MWp erhalten. Damit konnte sich ENVIRIA 17 % des zugewiesenen Gesamtvolumens sichern und alle Gebote erfolgreich platzieren. Darüber hinaus erhielten auch weitere ENVIRIA-Kunden, die Gebote in ihrem eigenen Namen platziert haben, den Zuschlag der BNetzA. Da ENVIRIA auch den Bau dieser Anlagen übernimmt, erhöht dies das Gesamtauftragsvolumen von ENVIRIA zusätzlich.