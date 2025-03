Brennstoffzellen-Power: SFC Energy profitiert vom Rüstungsboom!

Die Aktie von SFC Energy ist seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent geklettert. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen präsentiert.

Die Anteilsscheine des Brennsstoffzellen-Produzenten sind durch die Rüstungsfantasien der Anleger in den letzten Monaten durch die Decke gegangen.

Der Umsatz steigt um 22,5 Prozent auf 144,8 Millionen Euro (Vorjahr: 118,1 Millionen Euro). Gleichzeitig erhöhte sich das Bruttoergebnis um 26,8 Prozent auf 59,3 Millionen Euro, mit einer verbesserten Bruttomarge von 41 Prozent (Vorjahr: 39,6 Prozent).

Das EBITDA wächst um 38,1 Prozent auf 20,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA mit 22 Millionen Euro sogar um 45,2 Prozent anstieg. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 12,8 Prozent auf 15,2 Prozent.

Das EBIT legt um 50 Prozent auf 13,7 Millionen Euro zu, während das bereinigte EBIT mit 15,6 Millionen Euro um 60,4 Prozent über dem Vorjahreswert lag.

Allerdings fiel das Konzernperiodenergebnis mit 9,4 Millionen Euro deutlich niedriger aus als im Vorjahr (21,1 Millionen Euro), was sich auch im Ergebnis je Aktie widerspiegelte (0,54 Euro im Vergleich zu 1,21 Euro im Vorjahr).

Für 2025 erwartet SFC Energy weiteres Wachstum und eine EBIT-Prognose zwischen 17,5 und 20,6 Millionen Euro.

Die Aktie gewann im März deutlich hinzu, da sie im Windschatten des Rüstungsbooms profitieren konnte. "Zentrale Wachstumstreiber waren die Bereiche Defense und öffentliche Sicherheit mit einem deutlichen Plus von ca. 60 Prozent, industrielle Anwendungen für Brennstoff­zellen mit einem Anstieg um ca. 36 Prozent und die Dynamik ( Plus 12,9 Prozent) im Power Management Bereich", so SFC Energy CEO Peter Podesser.

Die Privatbank Berenberg hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro bewertet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 23,05EUR auf Tradegate (27. März 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.

