Hensoldt: 82 Prozent mehr Gewinn – jetzt kommt der Angriff auf 5 Milliarden!

Im aktuellen Geschäftsbericht blickt Hensoldt nicht nur auf die Geschäftszahlen zurück, sondern ordnet das Jahr auch in das globale sicherheitspolitische Umfeld ein. Das Unternehmen verweist auf anhaltende geopolitische Spannungen wie den Ukraine-Krieg, die Krisen im Nahen Osten und die zunehmende sicherheitspolitische Bedrohung durch China. Daraus ergebe sich ein klarer Handlungsbedarf für moderne, flexible und jederzeit einsatzfähige Fähigkeiten zur Abschreckung.

Hensoldt ist überzeugt, dass die Nachfrage nach hochentwickelten elektronischen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen, wie sie das Unternehmen anbietet, auch künftig hoch bleiben wird.

Um den neuen Anforderungen der Verteidigungsindustrie gerecht zu werden, treibt Hensoldt seine strategische Agenda "North Star" weiter voran. Diese hat im Geschäftsjahr 2024 spürbar an Dynamik gewonnen. Besonders bei der Bereitstellung von Produkten und Systemlösungen in größerem Umfang bei gleichzeitig hoher Qualität habe man wesentliche Fortschritte erzielt. "North Star" sei laut Unternehmen der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren.

CEO Oliver Dörre kommentierte: "Mit Blick auf die Zukunft wird klar, dass Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit der Streitkräfte noch wichtiger werden. Hier setzt das Konzept der Software Defined Defence an – modulare Softwarelösungen, die sich schnell anpassen lassen, und datenzentrierte Architekturen, die das volle Potenzial unserer Sensorik ausschöpfen. In diesem Bereich sind wir bereits hervorragend aufgestellt und werden Hensoldt konsequent in diese Richtung weiterentwickeln."

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet Hensoldt mit einem Konzernumsatz zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil soll bei 19 Prozent liegen. Langfristig bleibt das Ziel ambitioniert: Bis zum Jahr 2030 will Hensoldt den Umsatz auf 5 Milliarden Euro steigern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 68,30EUR auf Tradegate (27. März 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.





