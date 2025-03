US-Autozöllen belasten Stimmung - Chinas Börsen aber höher

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag mehrheitlich verloren. Lediglich die chinesischen Börsen entzogen sich der Abwärtsbewegung. Die Veränderungen waren dabei einmal mehr überschaubar.

Mit den Abgaben reagierten die Börsen in Fernost auf die Zollankündigung für Automobile von US-Präsident Donald Trump, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. "Da die neuen Zölle nicht nur per Ankündigung, sondern per Executive Order erlassen wurden, dürften sie vor ihrem Eintritt in der kommenden Woche wohl auch nicht mehr zurückgenommen werden", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets an. "Damit sollte das Thema die Börse noch einige Wochen begleiten, oder sogar noch länger."