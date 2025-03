Dax sackt wegen US-Autozöllen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat mit den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Autozöllen am Donnerstag weitere Verluste erlitten. In den ersten Handelsminuten büßte der deutsche Leitindex 1,54 Prozent auf 22.488,09 Punkte ein. Damit rutschte er weiter unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie ab. Diese hatte ihm in der Konsolidierung vom Rekordhoch bei 23.476 Punkten bis vor kurzem noch Halt geboten.

Aus Übersee kam kein Rückenwind. In New York war es am Vortag vor allem an der Tech-Börse Nasdaq deutlich nach unten gegangen. Auch der marktbreite S&P 500 schloss klar im Minus. An den asiatischen Handelsplätzen standen die Kurse in Japan und mehr noch in Südkorea unter Druck, wogegen es in China bergauf ging.

Dass US-Präsident Trump zum 3. April die schon früher angedrohten Auto-Importzölle in Kraft setzen will, sorge am deutschen Aktienmarkt für Nervosität, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dazu kämen die stockenden Koalitionsgespräche in Berlin./gl/jha/