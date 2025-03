Deutschland bremst, China gibt Vollgas, USA und Frankreich dazwischen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die "Antriebswende" stagniert derzeit in Deutschland. Doch das

Trendbarometer Elektromobilität der Management- und Technologieberatung

BearingPoint zeigt, dass es auch hierzulande Wachstumspotenziale gibt. China

wird seinem Ruf als Vorreiter der Elektromobilität erneut gerecht - und das

nicht nur als günstiger Produktionsstandort, sondern zunehmend auch als

weltweiter Leitmarkt für batterieelektrische Antriebe.



Welche Rückschlüsse lassen sich auf das Kauf- und Nutzungsverhalten beim Thema

Elektromobilität vor dem Hintergrund herausfordernder ökonomischer

Rahmenbedingungen, verschärfter Handelskonflikte und multipler geopolitischer

Krisen ziehen? Wie bedingen sich Mentalitätsunterschiede und Markenpräferenzen

im zwischenstaatlichen Vergleich? Nachdem die Management- und

Technologieberatung BearingPoint in ihrem ersten Trendbarometer Elektromobilität

zu Jahresbeginn 2025 bereits Marktgeschehen und Markenpräferenzen in der

Bundesrepublik genauer unter die Lupe genommen hatte, wurde die Umfrage nun

erstmals auch über Deutschland hinaus in weiteren relevanten Märkten

durchgeführt.





Die Vergleichswerte für die Bundesrepublik, Frankreich, die USA und Chinaoffenbaren markante Unterschiede, aber auch überraschende Gemeinsamkeiten. Dasgilt sowohl für die bevorzugten Automarken als auch für die Beweggründe, die füroder gegen Elektromobilität sprechen. In jedem Land zeichnen sich dabei klareSchwerpunkte ab. Zudem unterscheiden sich die Erfahrungen der Menschen mitE-Autos teils erheblich.Deutschland bei Umsetzung der Antriebswende mit NachholbedarfMit Blick auf eine konsequente Umsetzung der Antriebswende zögernFahrzeugkäuferinnen und -käufer in Deutschland aktuell - noch - am meisten.Sogar in den Vereinigten Staaten, wo die Anteile bei den Neuzulassungen im Jahr2024 noch weit niedriger lagen als in Deutschland (7,6 Prozent BEV, also"Battery Electric Vehicle" Anteil in den USA vs. 13,5 Prozent in Deutschland),geben wesentlich mehr Befragte an, dass ihr nächstes Auto ein Elektroauto seinwird.Die erhobenen Daten lassen auf dem deutschen Markt durchaus ein signifikantesWachstumspotenzial der Elektromobilität erkennen. Der Blick auf die kommendenJahre verfestigt beim Automotive-Team von BearingPoint die Erwartung, dass sichdie Stagnation des vergangenen Jahres in der Folge des Stopps staatlicherFörderungen wieder ins Positive wenden könnte. Treiber dieser Trendwende sindein verstärkter Preiskampf der Hersteller, günstigere E-Automodelle, neuestaatliche Anreize und Förderprogramme sowie regulatorische Rahmenbedingungenauf EU-Ebene.Ganz weit vorne im Rennen um eine möglichst weitgehende Antriebswende ist und