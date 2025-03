Diamant Software erhält den Zuschlag für die Neuausrichtung des Konzernrechnungswesens der St. Franziskus-Stiftung Münster (FOTO)

Bielefeld (ots) - Positive Neuigkeiten aus dem Krankenhausumfeld hört man dieser

Tage selten. Anders bei der Franziskus Stiftung aus Münster. Der Träger wächst

und expandiert. Nun müssen auch die buchhalterischen Prozesse den Schritt in die

Zukunft mitgehen. Der richtige Partner hierfür ist nun gefunden. Die Diamant

Software GmbH aus Bielefeld unterstützt die St. Franziskus-Stiftung Münster

nachhaltig bei der Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie im kaufmännischen

Bereich.



Projekt Zukunft: Von Beginn an den Blick nach vorn





Von der ersten Kontaktaufnahme an entwickelte sich eine sehr guteZusammenarbeit. Ein intensiver Ausschreibungsprozess und sorgfältigeVerhandlungen führten schließlich zu einer Einigung für eine langfristigePartnerschaft. Das Projekt mit der St. Franziskus-Stiftung Münster ist eineWachstums-Partnerschaft, die darauf abzielt, die internen Prozesse deskompletten Klinikkonzerns zu modernisieren und eine langfristige Grundlage fürWachstum und Effizienz zu schaffen. Wie bei jedem Projekt der Diamant Softwarewird größter Wert auf den persönlichen Kontakt gelegt. Laut GeschäftsführerFabian Scarabis wird auch bei der Franziskus Stiftung hier angeknüpft: "DieZusammenarbeit mit der St. Franziskus-Stiftung Münster zeigt uns, wie wichtigVertrauen, eine hohe Fachkompetenz und nicht zuletzt Engagement sind. Wir sindstolz darauf, Teil dieser Wachstums-Partnerschaft zu sein und freuen uns auf diekommenden Jahre der Zusammenarbeit."Cloud, Automatisierung und Künstliche IntelligenzGesundheitskonzerne setzen zunehmend auf zukunftsorientierte IT-Strategien - soauch die St. Franziskus-Stiftung Münster, die sich bewusst für eine vollständigcloudbasierte Lösung entschieden hat. Vorstand Dr. Nils Brüggemann stellt diegemeinsame Entwicklung in den Mittelpunkt: "Unsere Entscheidung für DiamantSoftware ist für uns eine langfristige Richtungsentscheidung. Diamant Softwareist in der Branche in Sachen Automatisierung und Einsatz von KünstlicherIntelligenz ein führender Anbieter. Das wird uns erheblich weiterbringen - undes ist schon jetzt ersichtlich, dass die Software sich mit unseren Anforderungenweiterentwickeln wird."Partnerschaften für optimale IntegrationPartnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie vonDiamant Software. Durch die enge Zusammenarbeit mit langjährigen Partnernschafft Diamant Software leistungsstarke Schnittstellen, die eine nahtloseIntegration des Rechnungswesens ermöglichen und erfüllt zudem jede erdenklicheBranchenanforderung. Die St. Franziskus-Stiftung Münster profitiert gleich von