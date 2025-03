Wirtschaft Dax startet schwach - US-Zölle schicken Autowerte in den Keller Der Dax ist am Donnerstag schwach in den Tag gestartet. Gegen 9:30 betrug der Index 22.555 und sank dadurch um 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.Zu den Gewinnern der Kursliste entgegen dem …