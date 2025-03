BGH betont Datenschutz bei Arzneimittelverkauf im Netz

bernstedter schrieb 15.03.25, 19:14

Ist dem denn so das heimische amerikanische Betriebe die ihre Steuern vor Ort zahlen und Amerikaner in Lohn und Brot bringen reihenweise kaputt gehen so wie es in Deutschland ist? Soweit ich weiß ist unter Trump endlich was in Bewegung gekommen das sich unsere weißen Brüder an der Front nicht mehr gegenseintig umbringen.

Russlands imperialistische Ziele? Was waren denn das für Ziele als der irak, Algerien, Syrien, Lybien Serbien etc etc von den Globalisten in den USA angegriffen wurden?

Mir fällt auf das NICHT EIN EINZIGES MAL da von "imperialistischen Zielen" gesprochen wurde.



Versteh mich nich falsch, kraftvolle Staaten bzw. Völker streben immer nach mehr Macht, vollkommen normal, nur Verlierer labern von Frieden, rosa Ponyhof etc.

Nur warum wird bei denen einen so einer negativer Ton angesetzt und bei den anderen nicht? Das war eine rhetorische Frage...weil man das wiedergibt was ein der ÖRR und Relotiuspresse 24/7 vorgeben.