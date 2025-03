JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 9,30 Euro

MrEstate schrieb heute 06:37

Die Strategie 1 wäre nur schlüssig, wenn Pro7 die Anteile an den abgespaltenen Unternehmen kostenlos verschenken würde. Aber selbst bei einer Abspaltung wäre es doch so, dass die Anteile an den angespaltenen Unternehmen ja als Beteiligung bei Pro7 liegen und dann eben nicht Null sind. Der Anteilswert wird hingegen nur sichtbarer und der Aktienkurs könnte sogar steigen. Und selbst wenn die als Spin off bei den Aktionären eingebucht werden, hätten die Aktionäre den entsprechenden Gegenwert dann als Ausgleich im Depot. Für die Aktionäre ist das quasi ein Nullsummenspiel, natürlich in Abhängigkeit von der Bewertung der Beteiligungen.



Ansonsten denke ich, dass MFE einen Fehler macht. Wenn sie Pech haben läuft es bei Salzgitter. Da wollte der Hauptaktionäre auch Schnäppchen zu 18,50 schießen und Vorstand und Aufsichtsrat hatten sich offensichtlich schwer getan das Angebot zu empfehlen. Das zog sich dann ewig hin. Im Ergebnis hat der Markt sich von den im Raume stehenden Angebot von 18,50 gelöst und ist zuletzt sogar auf über 25 gestiegen. Chance vertan. Hätten sie sofort 20 auf den Tisch gelegt, hätten sie den notwendigen Streubesitz wahrscheinlich einsammeln können. Und ich vermute, dass MFE am Ende genauso die Chance verspielen wird. Noch steckt Deutschland im Konjunkturtal...Sollte sich die Situation aufhellen und Verivox verkauft werden, dann könnte es in 6 Monaten schon anders aussehen...



Nichts genaues weiß man nicht...Warten wir es ab