DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 715 auf 600 Pence gesenkt. Das höhere Maß an markttechnischer, geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit könnte auf absehbare Zeit so bleiben, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Mit Blick auf einzelne Sektorwerte bevorzugt der Experte Qualitätsaktien./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 5,53EUR auf Tradegate (27. März 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 7,15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m