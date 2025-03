Soft2Bet blickt in einem neuen Film mit CEO Uri Poliavich auf acht Jahre Führung und Philanthropie zurück

SLIEMA, Malta, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- Soft2Bet veröffentlichte heute einen exklusiven Film, der von der inspirierenden achtjährigen Reise seines Gründers und CEOs, Uri Poliavich, und seines Teams von Branchenpionieren handelt. Der Film zeigt ihre Vision und ihren innovativen Weg, der die Zukunft des Unternehmens prägt, und veranschaulicht, wie Poliavich den geschäftlichen Erfolg vorantreibt und sich gleichzeitig für Bildungs- und philanthropische Initiativen einsetzt. Die Handlung unterstreicht Poliavichs Motto, dass „Wohltätigkeit das Geschäft antreibt".

Uri Poliavich merkte dazu an: „Ich erinnere mich am meisten an das Gefühl des Hungers, nicht nur an den Hunger als Kind, sondern an den Hunger, das eigene Leben zu verändern."