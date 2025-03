Trump-Autozölle: Nasdaq -2%, Trump: echt? mir geht es um Jobs!

Bei der Pressekonferenz, auf der gestern Abend Donald Trump die Autozölle von 25% verkündete, fragte eine Reporterin: "Was sagen Sie dazu, dass der Nasdaq 2% gefallen ist"? Trump antwortete: "Heute? Habe ich nicht mitbekommen. Meine Aufgabe sind Jobs (zu schaffen)". Das zeigt: ganz anders als in seiner ersten Amtszeit haben die Aktienmärkte für Trump keinerlei Priorität mehr. Er will seine Vision durchsetzen und die Firmen in die USA zurück zwingen - und interessiert sich dabei nur wenig für den vermeintlich nur kurzfristigen Schmerz. Aber je weiter die Kurse fallen, umso stärker verlieren die Amerikaner an Wohlstand - und umso wahrscheinlicher wird dann eine baldige Rezession. Es ist wohl kein Zufall, dass die hoch bewerteten Nasdaq-Tech-Aktien am stärksten fallen - denn nun platzt offenkundig auch noch die KI-Blase..

1. Trumps Autozölle: Deutsche Autohersteller betroffen, Tesla profitiert

2. Hans-Werner Sinn zofft sich mit SPD-Abgeordneter

