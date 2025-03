KI-Beben OpenAI vor Mega-Deal – SoftBank will 30 Milliarden US-Dollar investieren OpenAI steht vor einem Mega-Deal: Insgesamt 30 Milliarden US-Dollar will SoftBank in das KI-Start-up investieren. Mit weiteren Geldgebern könnten bis zu 40 Milliarden US-Dollar zusammenkommen – ein historischer Rekord.