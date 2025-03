Jefferies belässt Kontron auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers eingebetteter Rechnertechnologie sei enttäuschend, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Ein wesentlicher Grund dafür sei die fortgesetzte Schwäche im Geschäft mit Solarwechselrichtern gewesen. Am Ausblick habe das Unternehmen festgehalten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:09 / ET