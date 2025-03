US-Hedgefonds Elliott war dran an Bayer: Droht jetzt die Zerschlagung?

Hintergrund dieser Sondierungen war laut Financial Times die Überlegung, eine neue Aktivistenkampagne gegen den Chemieriesen zu starten. Die Gespräche verdeutlichen den anhaltenden Druck auf Bayer, das sich unter CEO Bill Anderson in einem umfassenden Umbauprozess befindet.

Elliott selbst ist derzeit nicht an Bayer beteiligt, hatte sich aber bereits 2019 mit rund 1 Milliarde US-Dollar engagiert und kritisiert, dass der damalige Aktienkurs "nicht den Wert seiner einzelnen Geschäftsbereiche widerspiegel".

Seitdem haben sich die Herausforderungen für Bayer deutlich verschärft. Der Konzern sieht sich in den USA mit milliardenschweren Glyphosat-Klagen konfrontiert. Das umstrittene Pflanzenschutzmittel ist Bestandteil von Roundup, das Bayer im Zuge der 63-Milliarden-Dollar-Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 übernommen hatte. Bayer weist weiterhin die Behauptung zurück, dass Glyphosat Krebs verursache.

Tipp aus der Redaktion: In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen drei aussichtsreiche Goldunternehmen vor, die bei einem weiter haussierenden Basispreis den Markt outperformen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

Das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten wie Aspirin, Alka-Seltzer und Claritin erzielte im Jahr 2024 rund 5,9 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,3 Milliarden Euro. Angesichts des starken Interesses im Markt – zuletzt wurde etwa das Consumer-Health-Geschäft von Sanofi für 16 Milliarden Euro an Clayton Dubilier & Rice verkauft – bleibt die Sparte ein potenzielles Ziel für Investoren.

Ein Insider erklärte, Bayer befinde sich seit einem Jahr in einer "massiven Umstrukturierung". Im Zuge dessen werde das neue Managementmodell "Dynamic Shared Ownership" eingeführt, das Entscheidungsbefugnisse an untere Ebenen abgibt. Etwa die Hälfte der Führungskräfte soll das Unternehmen verlassen.

"[Wir] können es uns nicht leisten, jetzt den Blick vom Ball abzuwenden", so die mit den Plänen vertraute Person.

CEO Bill Anderson verfolgt eine mehrstufige Sanierungsstrategie. Neben der Verbesserung der Pharmapipeline – nachdem das Patent für den Verkaufsschlager Xarelto ausgelaufen ist – will er auch die Rentabilität der Agrarsparte steigern, die unter schwacher Nachfrage in Lateinamerika und wachsendem Preisdruck leidet.

Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment, hält eine Abspaltung von Consumer Health trotz Komplexität für vielversprechend. "Eine Ausgliederung des Consumer-Health-Geschäfts wäre sehr komplex, aber wertschöpfend für Bayer-Aktionäre."

Es sei "unverständlich, dass Bayer das einzige große Pharmaunternehmen ist, das noch an einer Konglomeratsstruktur festhält", so Manns weiter.

Die Bayer-Aktie reagiert am Donnerstag mit Abschlägen von 1,5 Prozent auf den Bericht der Financial Times. Die DZ Bank hat ihre Kaufempfehlung für Bayer am Mittwoch bestätigt und den fairen Wert der Aktie weiterhin mit 30 Euro angesetzt.

Analyst Peter Spengler sagte, dass das Papier derzeit auf einem historischen Tiefstand notiert, was vor allem den laufenden Glyphosat-Klagen in den USA geschuldet sei. Eine Entscheidung des obersten US-Gerichts in dieser Angelegenheit erwartet Spengler bis spätestens Ende 2026.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion