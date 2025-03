Fury Gold Mines und Quebec Precious Metals aktualisieren Fusionsprozess

Fury hat die bedingte Genehmigung der TSX und der NYSE American erhalten. Das Rundschreiben zur Aktionärsversammlung von QPM wurde unter www.sedarplus.ca veröffentlicht und enthält Einzelheiten über die Fusion sowie aktualisierte Informationen über Fury, einschließlich der Bekanntgabe einer nicht liquiditätswirksamen Wertminderung, die voraussichtlich am 31. Dezember 2024 wirksam wird, um den Buchwert der Mineralgrundstücke von Fury an die aktuelle Marktkapitalisierung anzupassen. Außerdem gibt Fury bekannt, dass Direktorin Isabelle Cadieux aus dem Board of Directors von Fury zurückgetreten ist, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Fury dankt Frau Cadieux für ihre Dienste in den letzten 18 Monaten.

QPM Precious and Critical Minerals Projektportfolio:

Gold und Lithium:

QPM besitzt ein äußerst vielversprechendes Landpaket mit einer Fläche von etwa 70.900 Hektar, das größtenteils im aufstrebenden Goldgebiet James Bay liegt. Das straßenzugängliche Projekt Sakami beherbergt einen 23 Kilometer langen goldhaltigen Strukturkorridor. Die bisherigen Bohrungen bei den Zielen La Pointe und La Pointe Extension innerhalb dieses Trends identifizierten eine Goldmineralisierung mit einer Mächtigkeit von bis zu 75 m und einer Tiefe von bis zu 500 m mit gemeldeten Abschnitten von 2,51 g/t Gold (Au) auf 54,65 m in Bohrloch EX-10; 9,22 g/t Au auf 12,55 m in Bohrloch EX-19 und 2,52 g/t Au auf 48,55 m in Bohrloch PT-16-92. Die identifizierte Goldmineralisierung sowohl bei La Pointe als auch bei La Pointe Extension ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen. Weiter südlich entlang derselben goldhaltigen Struktur befindet sich eine faszinierende, nicht bebohrte geochemische Goldanomalie im Boden und eine geophysikalische Anomalie der Wiederaufladbarkeit durch Induktionspolarisation (IP) mit ähnlicher Signatur wie bei den Zielen La Pointe und La Pointe Extension