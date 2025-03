KI-Aktien stürzen ab: Microsoft stoppt Rechenzentrumsprojekte!

Die Aktien von Unternehmen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung stehen, sind am Mittwochabend stark gefallen. Auslöser war ein Bericht der Investmentbank TD Cowen, der aufzeigt, dass Microsoft in den letzten sechs Monaten mehrere geplante Rechenzentrumsprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als zwei Gigawatt in den USA und Europa gestrichen hat.

Laut dem Bericht hat sich Microsoft von diesen Vorhaben zurückgezogen, weil die geplante Nutzung für das Training von OpenAI-Modellen nicht mehr im bisherigen Umfang erforderlich sei. TD-Cowen-Analyst Michael Elias erklärte dazu: "Unserer Meinung nach wurde der Rückzug von neuen Kapazitätsanmietungen durch Microsoft größtenteils durch die Entscheidung beeinflusst, keine zusätzlichen OpenAI-Trainings-Workloads zu unterstützen."