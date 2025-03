JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach einem Ausblick für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Ausblick decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analystin Lara Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun richteten sich die Blicke auf die Aussagen des Managements zum ersten Quartal auf der anstehenden Telefonkonferenz./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 07:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 99,80EUR auf Tradegate (27. März 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m