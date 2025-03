Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Geschäftszahlen für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese hätten die vorläufigen Zahlen bestätigt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei erneut solide gewesen. Nach der jüngsten Kurs-Rally komme es nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag an. Hier dürfte es vor allem darum gehen, wie nachhaltig die Stärke im Geschäft mit Solargroßanlagen ist angesichts der Schwäche im Segment Heimsolaranlagen./bek/la

