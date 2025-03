Großküchen-Ausrüster Rational erwartet weiteres Wachstum - Kursrutsch

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational rechnet nach guten Geschäften im vergangenen Jahr für 2025 mit weiteren Zuwächsen. "In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Europa und in China halten wir ein Absatz- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2025 für realistisch", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech. Die Marge soll in etwa stabil bleiben, und den Aktionären winkt für 2024 eine überraschend hohe Dividende. Doch für die Rational-Aktie ging es deutlich abwärts.

Kurz nach Handelsstart verlor sie zeitweise mehr als sieben Prozent auf 765 Euro. Damit erreichte sie den tiefsten Stand seit August 2024 und war größter Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Zuletzt lag sie noch mit knapp sechs Prozent im Minus.