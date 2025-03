vdpConsulting AG mit neuem Vorstandsmitglied

Berlin (ots) - Christian Lehmann folgt bei der Beratungsgesellschaft auf Markus

Thormann



Der Aufsichtsrat der Beratungsgesellschaft vdpConsulting AG hat Christian

Lehmann zum 1. April 2025 zum Mitglied des Vorstands beim vdp-Tochterunternehmen

ernannt. Er folgt auf Markus Thormann, der sich neuen beruflichen

Herausforderungen stellen möchte.



Lehmann (36) war in den vergangenen viereinhalb Jahren für die KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig, zuletzt als Senior Manager und Prokurist.

In dieser Funktion leitete er Kundenprojekte für diverse Banken mit

Schwerpunkten in der Beratung zu Compliance, Aufsichtsrecht und der

Transformation bankfachlicher Prozesse. Zu den weiteren beruflichen Stationen

des Bankkaufmanns und Betriebswirts mit MBA zählen PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die DekaBank Deutsche Girozentrale.



Die vdpConsulting AG mit Sitz in Hamburg ist ein spezialisiertes

Beratungsunternehmen für die deutsche Kredit- und Immobilienwirtschaft. Der

Schwerpunkt ihrer Beratung liegt auf dem gesamten Prozess der

Immobilienfinanzierung und der gedeckten Refinanzierung.



