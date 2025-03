So sollte man es aufbauen (FOTO)

München (ots) - Immobilien in Dubai sind gefragt, weshalb die Region bei vielen

Investoren beliebt ist. Für den Aufbau eines Immobilienportfolios sind

allerdings gründliche Überlegungen und eine gute Planung erforderlich. Denn um

auf lange Sicht Gewinne zu erwirtschaften, muss ein Portfolio nicht nur

geeignete Objekte, sondern auch die richtige Struktur aufweisen. Gerade wenn

Fremdkapital verwendet wird, ist hier eine gründliche und umsichtige

Vorbereitung essentiell, um nicht zu stark auf Darlehen angewiesen zu sein.



Es gibt gewisse Maßgaben, die beim Immobiliengeschäft weltweit gelten. Sie

betreffen unter anderem die Lage und die Finanzierungsplanung. Allerdings

zeichnet sich Dubai durch einige zusätzliche Herausforderungen aus. So gibt es

spezielle regulatorische Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Sie sorgen

für eine gute Marktstabilität und schaffen neue Chancen. Nachfolgend werden

Tipps aufgeführt, um ein Immobilienportfolio in Höhe von 10 Millionen Euro in

Dubai erfolgreich aufzubauen.









Die erste Phase erfordert eine gründliche Analyse des Immobilienmarktes in

Dubai. Da das Dubai Land Department relevante Daten wie Kaufpreise und

Mietrenditen transparent macht, bietet dies eine gute Grundlage für die

Kalkulationen. Wer die Daten im historischen Verlauf betrachtet und sie

aggregiert, ist in der Lage, Entwicklungen und Markttrends sofort zu erkennen

und sich darauf einzustellen. Zudem muss die Marktstrategie für das Portfolio

bestimmt werden. Fragen hierzu betreffen etwa die Haltedauer für einzelne

Objekte, der Turnus, der für die Ausbalancierung des Portfolios angesetzt wird,

sowie die eigenen konkreten Ziele und dazu passende Lagen. Weitere Überlegungen

können beispielsweise die Frage betreffen, ob Investitionen kurz- oder

langfristig erfolgen sollten.



Finanzen und Budgetplanung



Für den Ankauf von Objekten gilt es, Finanzierungsoptionen auszuloten. Es ist

möglich, einzelne Objekte oder eine ganze Reihe von Immobilien im Portfolio zu

beleihen. Der Beleihungswert von Portfoliofinanzierungen liegt in der Regel bei

50, in manchen Fällen auch bei 60 Prozent. Die Budgetkalkulation beinhaltet

neben dem Kaufpreis die Nebenkosten sowie laufenden Betriebskosten, die für die

Immobilien anfallen. Auch der kalkulatorische Leerstand oder das

Auslastungsrisiko bei kurzfristigen Vermietungen gehören zu diesen Berechnungen.



Die Besteuerung in Dubai auf privat gehaltene Immobilien ist sehr vorteilhaft,

denn für diese fallen keine Steuern an, auch dann nicht, wenn es sich um große

Immobilienportfolios handelt. Investoren, die in Deutschland, Österreich oder

der Schweiz dazu verpflichtet sind, Steuern zu zahlen, müssen diese persönliche Seite 2 ► Seite 1 von 2





