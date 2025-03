Frankfurter Immobilienpreis-Orakel - Makler enthüllt die Prognose für den Markt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Frankfurter Immobilienmarkt bleibt ein heißes

Pflaster und 2025 könnten neue Trends die Preisdynamik in der Metropole

nachhaltig verändern. Vom Wohnungsmarkt in den Randgebieten bis zu hochpreisigen

Objekten in der Innenstadt: Die Trends des kommenden Jahres könnten neue

Chancen, aber auch Risiken mit sich bringen. Marko Verkic, erfahrener

Immobilienmakler, gibt exklusive Einblicke.



"Steigende Zinsen und Inflation haben den Markt verändert, doch Frankfurt bleibt

ein Hotspot. Die Nachfrage wird vor allem in gut angebundene Lagen und

nachhaltige Immobilien fließen", erklärt Verkic. In diesem Beitrag erklärt er,

was auf dem Immobilienmarkt in Frankfurt in Zukunft zu erwarten ist und warum er

für viele so attraktiv ist.









Die Bedeutung der Lage spiegelt sich auch 2025 deutlich im Frankfurter

Immobilienmarkt wider. Die Preise in erstklassigen Lagen sind weitgehend stabil

geblieben - insbesondere bei bezugsfertigen Immobilien. Gleichzeitig eröffnen

sich spannende Chancen bei sanierungsbedürftigen Objekten. Investoren, die über

ein gutes Handwerkernetzwerk verfügen oder deren Makler entsprechende Kontakte

haben, können aktuell attraktive Rabatte erzielen. Da in den vergangenen Jahren

kaum Neubauten entstanden sind, gibt es aktuell viele Handwerksbetriebe mit

freien Kapazitäten - eine seltene Gelegenheit, die sich clevere Anleger jetzt

zunutze machen sollten.



Die stagnierende Bautätigkeit könnte den Druck auf hochwertige

Bestandsimmobilien weiter erhöhen. Deutschland befindet sich aktuell kurz vor -

wenn nicht sogar bereits mitten in - einer noch nie dagewesenen Wohnungskrise.

Besonders in Frankfurt ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage das knappe

Angebot in naher Zukunft weit übersteigen wird. Die Folge: stabile bis steigende

Preise in gefragten Vierteln.



Gewerbeimmobilien sind anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen



Etwas anders gestaltet sich die Lage im Gewerbesektor, der sich im Gegensatz zum

Wohnimmobilienmarkt deutlich anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen zeigt.

Steigende Zinsen, der anhaltende Trend zum Homeoffice und strengere

Energieauflagen haben zu einem so hohen Leerstand geführt wie seit Langem nicht

mehr. Sollten Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten erleiden, könnte das

zu weiteren Verkleinerungen oder gar Standortverlagerungen führen. Dennoch

bleibt Frankfurt als internationaler Wirtschaftsstandort besonders robust

gegenüber solchen Entwicklungen.



Frankfurt überzeugt jedoch nicht nur durch seine wirtschaftliche Stärke, sondern

auch durch seine unschlagbare Infrastruktur und optimale Anbindung, so Seite 2 ► Seite 1 von 2





