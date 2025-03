Folgen der US-Autozölle für deutsche Konjunktur begrenzt

BERLIN (dpa-AFX) - Ökonomen sehen zunächst keine größeren Folgen der US-Autozölle auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland. "Die Auswirkungen für Deutschland dürften sich erst einmal in Grenzen halten", sagte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies darauf, dass das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel eine Verringerung des Bruttoinlandsprodukts um weniger als 0,2 Prozentpunkte als Folge der Maßnahmen errechnet habe. "Viele, aber nicht alle Autohersteller haben mittlerweile Produktionskapazitäten in den USA. Dadurch werden sie von den Zöllen nicht so stark getroffen."

Julian Hinz, Leiter des Forschungszentrums Handelspolitik am IfW, sagte der dpa, außerhalb Nordamerikas blieben die gesamtwirtschaftlichen Effekte überschaubar. "Einzelne Unternehmen kann es jedoch natürlich empfindlich treffen - und für die deutschen und europäischen Autokonzerne kommt diese Maßnahme in der aktuellen Marktsituation zur Unzeit."