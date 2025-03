Diese "Feuerwehr-Aktie" könnte laut UBS durch die Decke gehen

Während Waldbrände immer näher an Wohngebiete heranrücken, sehen Analysten bei einem bislang eher unbekannten Unternehmen enormes Kurspotenzial: Perimeter Solutions. Das US-Unternehmen stellt feuerhemmende Chemikalien her und steht laut UBS-Analyst Joshua Spector vor einem möglichen Kursplus von 54 Prozent – trotz eines Kursrückgangs von über 28 Prozent im laufenden Jahr.

Perimeter profitiert davon gleich mehrfach: Zum einen steigt die Nachfrage nach Löschflugzeugen, die spezielle mobile Betankungsstationen benötigen – Infrastruktur, die das Unternehmen bereitstellt. Zum anderen gewinnen vorbeugende Brandschutzmaterialien an Bedeutung.

"Selbst wenn die Zahl der verbrannten Hektar kaum zunimmt, erwarten wir ein leichtes Mengenwachstum bei Perimeter-Produkten", sagt Spector. Die Erinnerung an die Brände in Kalifornien dürfte die Nachfrage vor allem in dichter besiedelten Gebieten zusätzlich ankurbeln, so der Analyst.

Die Aktie reagierte prompt: Am Mittwochmorgen legte das Papier zeitweise um 16 Prozent zu. Für Schnäppchenjäger könnte dies ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein, meint die UBS – denn die Bewertung sei nach dem jüngsten Rücksetzer sehr attraktiv.

Perimeter Solutions wurde 2018 von SK Capital Partners aus dem Chemiekonzern Israel Chemicals Ltd. herausgelöst und ist seit November 2021 an der New York Stock Exchange gelistet. CEO ist derzeit Haitham Khouri.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Perimeter Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (22. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.