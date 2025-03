AliExpress verzeichnet Anstieg bei Haustierprodukten durch Sonntags-Shopping-Trend

München, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -



- Umsatz mit Haustierprodukten in Deutschland über AliExpress um 20 % gestiegen

- "Pet Tech"-Produkte werden während des Sonntags-Shoppings vermehrt gesucht

- AliExpress startet Kampagne "Sunday Deals" mit wöchentlichen Angeboten für

deutsche Konsument*innen



Die neuesten Verkaufsanalysen im Rahmen des Jubiläums- und Sonntags-Shoppings

bestätigen das steigende Interesse deutscher Verbraucher*innen an hochwertigen

und technologischen Produkten - sowohl für sich selbst als auch für ihre

Haustiere. Ab dem 30. März startet AliExpress die neue Kampagne "Sunday Deals",

bei der Käufer*innen in Deutschland jeden Sonntag zusätzlich 10 % Rabatt auf

eine breite Auswahl an Produkten erhalten. Darüber hinaus bietet die Aktion

wöchentliche Chancen zur Teilnahme an "Shake and Win"**.







angesagte Marken-Techprodukte zu noch günstigeren Preisen - von Tablets und

Laptops bis hin zu Roboterhunden. Unsere Daten zeigen, dass sich ein klarer

Trend abzeichnet: Die Menschen investieren zunehmend in smarte Produkte - nicht

nur für sich, sondern auch für ihre Haustiere. Das verdeutlicht einen Wandel in

den Erwartungen. Bei AliExpress setzen wir alles daran, diese neuen

Konsumgewohnheiten zu unterstützen, indem wir unser Sortiment kontinuierlich mit

innovativen, nützlichen und erschwinglichen Produkten erweitern. Unser Ziel ist

es, höchste Qualität und neueste Technologie zum besten Preis anzubieten",

erklärt Gary Topp, European Commercial Director von AliExpress.



Konsumtrends in Deutschland



Der Markt für Heimtierbedarf in Deutschland wächst stetig und erreichte 2023 mit

einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau - ein Plus von 9,5 %

im Vergleich zum Vorjahr*. Besonders gefragt sind Produkte aus den Bereichen

Wellness und Zubehör.



Über AliExpress stiegen die Verkäufe von Haustierprodukten in Deutschland 2025

um 20 %. Zu den beliebtesten Produkten zählen smarte Katzentoiletten,

reflektierende Halsbänder und automatisiertes Spielzeug. Besonders auffällig war

im März der Anstieg der Suchanfragen nach dem Begriff "Roboterhund".



Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Erwartungshaltung der

Verbraucher*innen, die zunehmend Komfort und Innovation suchen - mit Lösungen,

die das Leben von Haustierbesitzer*innen vereinfachen und gleichzeitig das

Wohlbefinden ihrer Vierbeiner verbessern.



Smarte Produkte & internationaler Konsumtrend



Der Verkauf von automatischen Katzentoiletten und multifunktionalem





