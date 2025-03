Bis zu 23 Prozent Aufschlag für Immobilien mit bestem Energiestandard

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse über den Einfluss derEnergieeffizienzklasse auf den Angebotspreis von Häusern und Wohnungen zeigt:- Häuser mit bester Energieeffizienzklasse A+ kosten 16 Prozent mehr alsEigenheime mit mittlerer Klasse D- Ineffiziente Häuser mit Wertverlust: Schlechteste Energieklasse H führt zuPreisminderung von 14 Prozent gegenüber mittlerem Standard- Wohnungen: Klasse A+ sorgt für Preis-Plus von 23 Prozent; Klasse H fürAbschlag von 4 Prozent- Preisentwicklung seit Zinsschock: Immobilien mit hoher Energieeffizienzerholen sich schnellerDie Energiebilanz hat sich zu einem zentralen Preisfaktor bei Wohnimmobilienentwickelt. Während eine schlechte Energieeffizienzklasse zu spürbarenPreisminderungen führt, erzielen Objekte mit gutem Standard deutlich höherePreise. In der Spitze kosten besonders effiziente Immobilien 23 Prozent mehr alsvergleichbare Angebote mit mittlerem Energiestandard. Zu diesem Ergebnis kommteine aktuelle Analyse von immowelt über den Einfluss der Energieeffizienzklasseauf den Angebotspreis von Häusern und Wohnungen, die im Jahr 2024 aufimmowelt.de inseriert wurden. Dabei wurde untersucht, wie hoch diedurchschnittlichen prozentualen Preisunterschiede der einzelnenEnergieeffizienzklassen gegenüber dem mittleren Standard der Klasse D ausfallen.Dieser ist in Deutschland bei angebotenen Wohnimmobilien am weitestenverbreitet, wie eine weitere immowelt Studie (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/2025/massiver-investitionsbedarf-mehr-als-ein-drittel-aller-angebotenen-wohnimmobilien-mit-schlechter-energieeffizienz/) zeigt.In der Berechnung wurde der genaue Einfluss des Energiestandards einer Immobilieauf den Angebotspreis bestimmt. Dabei wurden alle anderen Faktoren wie Größeoder Ausstattung bewusst ausgeklammert, um den Effekt der Energieeffizienz klarsichtbar zu machen.*"Der energetische Zustand einer Immobilie wird aus Käufersicht immer wichtiger",sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks. "Objekte mit hohem Energiestandardhaben seit der Energiekrise sowie der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetzdeutlich an Attraktivität gewonnen. Wohnimmobilien mit einem niedrigenEnergiestandard können dagegen oft nur mit deutlichen Preisnachlässen verkauftwerden, da viele Kaufinteressenten hohe Folgekosten für die energetischeSanierung und im Unterhalt fürchten."Ineffiziente Häuser mit Preisabschlag von 14 ProzentBesonders deutlich wirkt sich eine schlechte Energieeffizienzklasse auf dieAngebotspreise von Häusern aus. Eigenheime mit der niedrigsten