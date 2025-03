Todeskreuz bei Nvidia: "Bereitet euch auf Turbulenzen vor", warnt Jim Cramer

US-Medien beschrieben den Einbruch als "zweitgrößten Rückgang des Monats". Analysten sehen wachsende Risiken in China, wo Peking laut Financial Times große Tech-Unternehmen angeblich davon abhält, Nvidias H20-Chip zu kaufen – ein Modell, das eigentlich als Antwort auf US-Sanktionen gedacht war. Zugleich haben die USA Dutzende chinesische Unternehmen auf eine Blacklist gesetzt, darunter Töchter von Inspur, einem Großkunden von Nvidia.

Die Nvidia-Aktie geriet am Mittwoch massiv unter Druck und fiel um 5,74 Prozent auf 113,76 US-Dollar – ein Rückgang, der laut Analysten mehrere Ursachen hat – geopolitische Spannungen, regulatorischer Druck und eine nachlassende Begeisterung für KI-Investments.

Nach diesem Rücksetzer zeigte sich Jim Cramer von CNBC vorsichtig, was die kurzfristige Entwicklung der Aktie und anderer Tech-Titel betrifft: "Nvidia ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Gruppe, und der Stift versagt", sagte er.

Und weiter: "Ich weiß nicht, ob die Aktie von hier aus weiter abstürzt, aber wenn Sie sie so sehr mögen, dass Sie sie weiterhin besitzen wollen, dann bereiten Sie sich auf Turbulenzen vor."

Cramer verwies außerdem auf ein charttechnisches Warnsignal. Nvidia habe zuletzt das "Todeskreuz" gebildet – ein Signal, das entsteht, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt. Das "Todeskreuz", erklärte er, "wird allgemein als eine schreckliche Entwicklung angesehen".

Trotz der aktuellen Schwäche bekräftigte Cramer sein langfristiges Vertrauen in das Unternehmen und seine Rolle im KI-Zeitalter. "Eines Tages werden wir Gewissheit über Nvidia erhalten", so Cramer. "Und wenn wir diese Gewissheit haben, werden wir auch wissen, was mit einer ganzen Reihe anderer Aktien passiert."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (27. März 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.





