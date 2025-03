Goldinvest.de Goldman Sachs hebt Goldziel an – schon wieder! Wie schon die Analysten der Saxo Bank geht auch Goldman Sachs jetzt davon aus, dass der Goldpreis zu Ende 2025 bei 3.300 USD pro Unze stehen wird. Als Begründung führt man eine sich stärker als erwartet erweisende Zentralbanknachfrage sowie stetige Mittelzuflüsse in mit physischem Gold hinterlegte ETFs an.