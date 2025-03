Bauwirtschaft wird unterschätzt

München (ots) - Bau- und Immobilienexperte Klaus-Peter Stöppler:

"Fehlentwicklungen gefährden den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und

die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Aber nicht nur die Politik, die

Bauwirtschaft muss sich ebenfalls bewegen."



"Die Bauwirtschaft wird häufig unterschätzt", sagt der Bau- und

Immobilienexperte Klaus-Peter Stöppler. Er erklärt: "Bauen steht für rund 2,6

Millionen Arbeitsplätze, 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, etwa 40 Prozent

der CO2-Emissionen, gut ein Drittel des Energie- und die Hälfte des

Ressourcenverbrauchs, fast 60 Prozent des Abfallaufkommens, über 50 Prozent der

Flächenversiegelung und mehr als 80 Prozent der Infrastruktur Deutschlands.

Zudem prägen Immobilien maßgeblich unseren sozialen Lebensraum und gefährden bei

Fehlentwicklungen - Stichwort Wohnungsnot - den sozialen Zusammenhalt unserer

Gesellschaft."





Gemessen am wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fußabdruck zähle dieBaubranche damit neben der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, demMaschinenbau und dem Einzelhandel zu den wichtigsten WirtschaftszweigenDeutschlands. "Kein anderer Wirtschaftszweig beeinflusst Ressourcen, Klima undFlächennutzung so stark", sagt Klaus-Peter Stöppler, "die Baubranche istessenziell für Wohnraum und Wirtschaftswachstum."Maßnahmen zur Bekämpfung der WohnungsnotTrotz ihrer hohen Bedeutung werde die Bauwirtschaft von der Politikstiefmütterlich behandelt, beklagt Klaus-Peter Stöppler, der regelmäßigBauprojekte als Beirat oder als Interim Manager (Führungskraft auf Zeit)begleitet. Er appelliert daher an die neue Bundesregierung, dem Bausektor diegebotene Aufmerksamkeit zu schenken, "nicht nur in den Koalitionsvereinbarungen,sondern vor allem in der Umsetzung." So müssten schleunigst Maßnahmen ergriffenwerden, um die aktuelle Wohnungsnot zu bekämpfen. 2024 waren nur etwa 250.000statt der geplanten 400.000 neuen Wohnungen fertiggestellt worden. "Wenn sichnichts ändert, ist für 2025 eher ein nochmaliger Rückgang zu erwarten",befürchtet Klaus-Peter Stöppler.Der Bau- und Immobilienfachmann gibt Anregungen für Belebungsmaßnahmen:Vereinfachung des Baurechts, höhere Abschreibungen, Senkung derGrunderwerbsteuer und eine deutliche Digitalisierung der Bauämter, umGenehmigungsverfahren zu beschleunigen. Er nennt ein Beispiel: "Eine bundesweiteTypengenehmigung für serielles Bauen würde den Wohnungsbau massiv ankurbeln."Serielles Bauen bezeichnet eine Bauweise, bei der standardisierte, vorgefertigteBauelemente oder Module in Serie produziert und vor Ort effizient