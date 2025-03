Außenhandel fordert harte Gegenmaßnahmen

Berlin (ots) - "Donald Trump hat diesen Handelskrieg einseitig und auf Basis

falscher Behauptungen begonnen. Für den deutschen Außenhandel sind offene

Grenzen, der freie Handel und die transatlantische Partnerschaft Teil unseres

Glaubensbekenntnisses. Wir sind auch weiterhin von der Notwendigkeit einer

gemeinsamen Lösung am Verhandlungstisch überzeugt. Aber wir können dieses

einseitige, regelwidrige Verhalten nicht unbeantwortet lassen. Ich fordere die

Europäische Union zu klaren Gegenmaßnahmen auf. Diese sollten auch eine Reaktion

auf die marktbeherrschende und übermächtige Rolle amerikanischer Digitalkonzerne

in Europa beinhalten", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zu Präsident Trumps Ankündigungen von

Autozöllen.



"Er wird zu einem erheblichen Einbruch des Wirtschaftswachstums, zu einer

höheren Inflation und zu Arbeitsplatzverlusten in Europa und den USA führen. Ein

Handelskrieg kennt nur Verlierer. Unsere bisherige Prognose für die Entwicklung

des deutschen Außenhandels lag für das Jahr 2025 schon bei negativen -2,7

Prozent. Wir werden diese nun deutlich nach unten korrigieren", Jandura weiter.



"Ich fordere zudem die Verhandler in den Koalitionsgesprächen auf, endlich auf

die wirtschaftliche Wirklichkeit zu reagieren. Das gilt zu allererst für die

Politiker der SPD: Die Zeit der Träumereien ist zu Ende. Wir stehen vor einem

harten wirtschaftlichen Abschwung. Es ist höchste Zeit, jetzt endlich mit den

regulativen Spielereien und dem Kokettieren mit Steuererhöhungen aufzuhören.

Wenn jetzt nicht bald und zügig Entlastungen für Deutschlands Unternehmen kommen

- bei Steuern, bei Energie, bei Sozialversicherungsbeiträgen und vor allem bei

der Regulierung - wird dieses Land, seine Unternehmen und seine Beschäftigten

massiven Schaden nehmen", Jandura abschließend.



27. März 2025



