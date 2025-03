Kieler Landesminister Madsen bittet um Geduld

KIEL (dpa-AFX) - Angesichts der finanziellen Krise beim schwedischen Batteriehersteller Northvolt hat der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister im Kieler Landtag um Geduld gebeten. "Das Insolvenzverfahren ist gerade erst angelaufen", sagte Claus Ruhe Madsen (CDU). Es müsse daher abgewartet werden, wie der Insolvenzverwalter mit dem Standort in Heide umgeht.

Northvolt will bei Heide Batteriezellen für bis zu einer Million Elektroautos pro Jahr bauen, ringt aber seit längerem mit Finanzproblemen. Im November hatte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz (Chapter 11 des US-Insolvenzrechts) beantragt. Im März meldete das Unternehmen seine Insolvenz in Schweden an.