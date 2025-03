Vossloh - Aktie im Rampenlicht - 27.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Vossloh einen Gewinn von +56,05 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

Ein rekordhoher Auftragseingang sorgt beim Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh für Optimismus. 2025 soll der Umsatz auf 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro anziehen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 110 bis 120 Millionen Euro …

Vossloh has set a new benchmark in 2024, breaking records and paving the way for a promising future. With record orders, increased sales, and a significant acquisition, the company is on a robust growth trajectory. Europe, Morocco, and Algeria …