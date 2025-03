RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 155 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen belassen. Diese seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Grund hierfür seien niedrigere Bruttomargen der schwedischen Bekleidungskette gewesen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:36 / EDT