Warum Bitcoin trotz Supermacht-Versprechen (noch) nicht durchstartet

Analyst Marcel Heinrichsmeier von der DZ Bank sieht die Ursachen für die Schwächephase in den makroökonomischen Unsicherheiten. Trumps aggressive Zollpolitik sowie die unklare geldpolitische Lage belasten die Risikobereitschaft vieler Anleger. Auch wenn die krypto-spezifische Nachrichtenlage zuletzt ruhiger wurde, ruhen viele Hoffnungen auf frischen Impulsen.

Ein möglicher Gamechanger wurde bereits angestoßen: Präsident Donald Trump unterzeichnete vor wenigen Wochen eine Executive Order zur Einrichtung strategischer Reserven in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten. Die Reserve soll zunächst aus beschlagnahmten Beständen bestehen – laut Schätzungen rund 200.000 Bitcoins. Finanz- und Handelsministerium dürfen laut Erlass auch Strategien entwickeln, um weitere Bitcoins haushaltsneutral zu erwerben – ohne Mehrkosten für Steuerzahler.

"Der Markt hatte sich von der Ankündigung deutlich mehr erhofft", erklärt Heinrichsmeier. Viele Anleger seien davon ausgegangen, dass die US-Regierung aktiv am Markt auftrete – doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Die Executive Order sowie der kurz darauf stattfindende Krypto-Gipfel im Weißen Haus entwickelten sich zum klassischen "Sell-the-News"-Moment.

Dennoch sei die strukturelle Signalwirkung nicht zu unterschätzen. "Trump hat in seiner Vorrede zum Digital Assets Summit klar gemacht, dass er die USA zur Bitcoin-Supermacht machen will", so Heinrichsmeier. Auch Stablecoins sollen demnach strategisch eingesetzt werden, um die Vormachtstellung des US-Dollars im globalen Zahlungsverkehr zu sichern.

Bo Hines, Executive Director des Crypto Advisory Council, sprach im Rahmen der Veranstaltung von einem potenziellen Wettlauf der Staaten um Bitcoin-Reserven. "Die USA wollen so viele Bitcoins wie möglich", sagte er.

Parallel dazu führen einige US-Bundesstaaten Gesetzesinitiativen, um eigene Bitcoin-Reserven aufzubauen. Texas könnte hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Sollten solche Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden, könnte das laut Heinrichsmeier neue Kaufdynamik entfachen.

Trotz kurzfristiger Schwäche sieht Heinrichsmeier mittelfristig strukturelle Stabilisatoren: Die geopolitische Bedeutung steigt, politische Signale verdichten sich – und auch regulatorisch hellt sich die Lage auf. So wurden mehrere Verfahren der US-Börsenaufsicht SEC gegen Krypto-Unternehmen unter der neuen Führung eingestellt.

"Bitcoin bleibt zwar unter Druck, doch das Fundament für die nächste Aufwärtswelle könnte bereits gelegt sein", so das Fazit des DZ-Bank-Analysten. Entscheidend sei nun, ob die angekündigten staatlichen Schritte auch in Marktkäufe münden – und ob Bundesstaaten wie Texas tatsächlich ihre Bitcoin-Pläne umsetzen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

