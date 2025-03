Knuspr erweitert Sortiment von Marks & Spencer / Über 500 Bestseller jetzt exklusiv verfügbar (FOTO)

München (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de/) baut seine

exklusive Partnerschaft mit Marks & Spencer aus. Ab sofort können Kunden über

500 der beliebtesten M&S-Produkte bei Knuspr bestellen - von britischen

Klassikern bis hin zu Fairtrade-Tees und gesunden Snacks. Die erweiterte Auswahl

ist mit nur einem Klick im digitalen Warenkorb und wird direkt an die Haustür

geliefert. Knuspr ist der einzige Lebensmittelhändler in Deutschland, der ein so

umfangreiches Sortiment an M&S-Produkten anbietet.



Das erweiterte Sortiment bietet eine Vielzahl britischer Spezialitäten, darunter

beliebte Kekse, Schokolade und Süßigkeiten - exklusiv auch die kultigen

M&S-Charaktere Percy Pig und Colin die Raupe. Ergänzt wird das Angebot durch

köstliche Marmeladen, Aufstriche, Dressings und Gewürze sowie Tee, Kaffee, Müsli

und gesunde Snacks. Für Genießer gibt es zudem Luxus-Eiscreme, gefrorenen Fisch

und Gemüse für schnelle und unkomplizierte Mahlzeiten. Mit der veganen "Plant

Kitchen"-Reihe und dem glutenfreien "Made Without"-Sortiment ist für jeden

Ernährungsbedarf gesorgt.







Fokus. Neu bei Knuspr ist unter anderem der "Good Gut Gut Ball" - eine

Kombination aus Mandelbutter, Dattelpaste und Apfelpüree, angereichert mit

Kalzium und Vitamin D zur Unterstützung der Darmgesundheit. Auch die "Brain Food

Mixed Berry Bars" und das "Brain Food Granola Super Seeded" liefern wertvolle

Nährstoffe wie Eisen und

Alle drei Produkte tragen das "Eat Well"-Siegel von M&S und stehen für bewussten

Genuss ohne Kompromisse.



"Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein besonders vielfältiges Sortiment an

hochwertigen Lebensmitteln - dazu gehören auch internationale Premium-Marken,

die es sonst nirgends gibt", sagt Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr. "Mit

der Erweiterung unseres Marks & Spencer-Sortiments stärken wir unser Angebot an

britischen Spezialitäten und bleiben die erste Anlaufstelle für M&S-Fans in

Deutschland - mit Lieferung in nur drei Stunden direkt nach Hause."



Mehr Informationen:



https://www.knuspr.de/c770-marks-spencer



Pressekontakt:



Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

mailto:presse@knuspr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/5999924

OTS: knuspr







Neben den Klassikern rücken auch gesundheitsbewusste Produkte stärker in denFokus. Neu bei Knuspr ist unter anderem der "Good Gut Gut Ball" - eineKombination aus Mandelbutter, Dattelpaste und Apfelpüree, angereichert mitKalzium und Vitamin D zur Unterstützung der Darmgesundheit. Auch die "Brain FoodMixed Berry Bars" und das "Brain Food Granola Super Seeded" liefern wertvolleNährstoffe wie Eisen und Zink und tragen zu einer ausgewogenen Ernährung bei.Alle drei Produkte tragen das "Eat Well"-Siegel von M&S und stehen für bewusstenGenuss ohne Kompromisse."Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein besonders vielfältiges Sortiment anhochwertigen Lebensmitteln - dazu gehören auch internationale Premium-Marken,die es sonst nirgends gibt", sagt Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr. "Mitder Erweiterung unseres Marks & Spencer-Sortiments stärken wir unser Angebot anbritischen Spezialitäten und bleiben die erste Anlaufstelle für M&S-Fans inDeutschland - mit Lieferung in nur drei Stunden direkt nach Hause."Mehr Informationen:https://www.knuspr.de/c770-marks-spencerPressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHTimea Rüb-Scholzmailto:presse@knuspr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/5999924OTS: knuspr