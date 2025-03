Ergebnis und Ausschüttung erreichen neue Höchstmarke

Bad Homburg (ots) -



- Neugeschäft trotz schwacher Konjunktur leicht gesteigert

- Sparkassen stärken Eigenkapital - Ziel: Wachstum im Erneuerbare Energie- und

Infrastrukturgeschäft



Die Deutsche Leasing Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023/24 (Stichtag: 30.09.2024)

mit einem Neugeschäftsvolumen von 10,3 Milliarden Euro erneut und trotz der

fehlende Wirtschaftsdynamik einen leichten Zuwachs erzielt (Vorjahr: 10,1

Milliarden Euro). Zum Neugeschäft trug die Tochtergesellschaft DAL Deutsche

Anlagen-Leasing mit 2,4 Milliarden Euro wesentlich bei.





Erneut stärkte die Deutsche Leasing Gruppe ihre Substanz: Der Substanzwerterhöhte sich das fünfte Jahr in Folge auf nun 2,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,4Milliarden Euro). Auch das Wirtschaftliche Ergebnis konnte im abgelaufenenGeschäftsjahr deutlich gesteigert werden und erreichte mit 216 Millionen Euroeinen neuen Höchstwert (Vorjahr: 180 Millionen Euro).Das spürbar gesteigerte Ergebnis resultiert aus höheren Leasing- undZinserträgen. Das Verwertungsergebnis lag auf dem hohen Niveau des Vorjahres.Das Bewertungsergebnis im In- und Ausland lag angesichts des schwierigenwirtschaftlichen Umfelds erwartungsgemäß unter dem starken Vorjahreswert.Die Konzernbilanzsumme lag bei 24,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 24,2 MilliardenEuro). Das erweiterte Konzern-Eigenkapital (inklusive Vorsorgen nach §340g HGB)erhöhte sich leicht auf 1,54 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,51 Milliarden Euro).Die Ausschüttung an die Sparkassen als Gesellschafter liegt mit 45 MillionenEuro über dem Niveau des Vorjahres (40 Millionen Euro)."Im Geschäftsjahr 2023/24 haben wir strategische Vorhaben entschlossenvorangetrieben und zukunftsweisende Weichen gestellt. Dazu zählt auch die vonunseren Gesellschaftern, den Sparkassen, beschlossene Kapitalerhöhung. Auf Basisder gestärkten Eigenkapitalbasis werden wir unsere Green-Finance-Aktivitäten inden kommenden Jahren weiter ausbauen", resümiert Kai Ostermann,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing.Basis für Wachstum im Kontext der Energiewende gestärktDurch die im Geschäftsjahr 2023/24 beschlossene Kapitalerhöhung wird dieDeutsche Leasing ihre Kapitalbasis um 300 Millionen Euro stärken. Daszusätzliche Eigenkapital wird über drei Jahre von den Sparkassen alsGesellschafter eingebracht und dient vorrangig der Finanzierung von Projektenzur grünen Transformation. In Konsortien mit Sparkassen sollen Projekte imKontext der Energiewende und dem Ausbau der grünen Infrastruktur mit einemGesamtvolumen von bis zu 6 Milliarden Euro begleitet werden.