Finanzinstitute unterschätzen Akzeptanz von Kryptowährungen bei Anlegern

Wien/Stuttgart (ots) -



- Der Bericht von Bitpanda Technology Solutions zeigt, dass trotz des wachsenden

Interesses von Privatkunden und institutionellen Kunden nur 19 % der in der EU

ansässigen Finanzinstitute derzeit Krypto-Dienstleistungen anbieten

- Die Banken unterschätzen die Nachfrage nach Kryptowährungen von Privatanlegern

systematisch um mehr als 30 %.

- Unternehmen fragen Krypto stärker nach als Privtanleger: 40 % sind bereits

investiert, weitere 18 % stehen vor dem Markteintritt

- Fast 50% der befragten Finanzinstitute mit einem Kryptoangebot nutzen

White-Label-Lösungen oder planen dies zu tun.



Eine neue Studie von Bitpanda Technology Solutions, die gemeinsam mit zeb

Consulting erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass europäische

Finanzinstitute die Nachfrage von Unternehmen und Privatanlegern nach

Kryptowährungen deutlich unterschätzen. Die Studie basiert auf Daten von mehr

als 10.000 Umfrageteilnehmern aus 13 europäischen Ländern. Die Studie ist eine

der ersten, die die Akzeptanz von Kryptowährungen bei privaten und

institutionellen Anlegern in ganz Europa umfassend untersucht - und diese

Ergebnisse mit den Einschätzungen und Plänen von Finanzinstituten vergleicht.





Die Analyse der Umfragedaten zeigt, dass sowohl Privatanleger (27 %) als auchUnternehmensanleger (56 %) weitgehend darin übereinstimmen, dass Kryptowährungenin den nächsten drei Jahren an Bedeutung gewinnen werden. Darüber hinaus sindmehr als 16 % der Privatanleger und mehr als 40 % der Unternehmensanlegerbereits in Kryptowährungen investiert, und weitere 12 % bzw. 18 % planen einenbaldigen Einstieg in den Markt.Trotz der steigenden Nachfrage schätzen die befragten Finanzinstitute nur 19 %ihrer Kunden als stark an Kryptowährungen interessiert ein - und unterschätzendamit die tatsächliche Akzeptanz bei Privatanlegern um mehr als 30 %. Darausergibt sich eine klare Chance für alle, die bereit sind, auf die steigendeNachfrage zu reagieren.Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda , kommentierte: "Die Datensprechen eine klare Sprache: Sowohl Geschäfts- als auch Privatanleger sindbereit für Krypto, und sie erwarten sichere, regulierte Wege zur Teilnahme.Finanzinstitute, die die Integration von Krypto-Diensten hinauszögern,riskieren, Einnahmen an die Konkurrenz oder an Fintechs zu verlieren. Mit dereuropäischen MiCAR-Regulierung, die für Klarheit sorgt, ist jetzt die Zeit zumHandeln gekommen."Europäische Finanzinstitute beginnen, die steigende Nachfrage nach Kryptolangsam zu erkennen: 18 % der Befragten planen, ihr Krypto-Angebot auszubauen.Der Fokus liegt dabei vor allem auf Kryptoüberweisungen. Das ist zwar ein