ROUNDUP Kontron erhöht Dividende - Aktie verliert nach enttäuschendem Quartal Der österreichische Technologiekonzern Kontron will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden 0,60 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Das sind zehn Cent mehr …