Skoda Auto eröffnet mit regionalem Partner und Investor Thanh Cong Group ein Montagewerk für Skoda Kushaq und Slavia in Vietnam (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto und der regionale Partner Thanh Cong Group

starten lokale Fahrzeugfertigung in Vietnam: Montage der Modelle Kushaq und

Slavia auf Basis von aus Indien importierten CKD-Bausätzen (completely

knocked-down) nutzt geographische Synergien



> Zeitplan für die Produktion: Serienfertigung des SUV-Modells Kushaq startete

am 26. März, der erste lokal gebaute Slavia rollt im Sommer vom Band





Seite 2 ► Seite 1 von 3

> Erweitertes Modellportfolio: Lokal montierte Modelle ergänzen das bestehendeModellangebot von Skoda in Vietnam, das bereits die aus Europa importiertenSUV-Modelle Karoq und Kodiaq umfasst> Neue Produktionsanlage: Das Werk in der Provinz Quang Ninh entstand inZusammenarbeit mit dem lokalen Partner und Investor Thanh Cong GroupSkoda Auto hat gemeinsam mit dem regionalen Partner und Investor Thanh CongGroup am 26. März in Vietnam offiziell ein neues Fahrzeugwerk für die Montageder Modelle Skoda Slavia und Kushaq eröffnet. Dieser Schritt markiert einenbedeutenden Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie der Marke, diedamit ihre Absicht bekräftigt, ihre Präsenz außerhalb des europäischenHeimatmarkts auszubauen. Durch den Import von CKD-Bausätzen (completelyknocked-down) des SUV-Modells Kushaq aus Indien und die lokale Fertigung schöpftSkoda die geographischen Synergien aus. Im Sommer wird das Fertigungsprogramm umdie Limousine Slavia erweitert, die ebenfalls als CKD-Bausatz aus Indienangeliefert wird. Das in der vietnamesischen Provinz Quang Ninh angesiedelteWerk ist mit hochmodernen Technologien ausgestattet, zu denen Schweißstationen,eine Lackiererei und die eigentliche Fertigungslinie zählen. Skoda Auto trat imSeptember 2023 in den vietnamesischen Markt ein und führt dort die Aktivitätendes Volkswagen Konzerns im Verband Südostasiatischer Nationen (Association ofSoutheast Asian Nations, ASEAN), einer Region mit großem Wachstumspotenzial. Alseiner der am schnellsten wachsenden Märkte der ASEAN-Länder dient Vietnam alsstrategischer Brückenkopf in den weiteren indopazifischen Raum. Seit demMarkteintritt in Vietnam öffneten dort 15 Skoda Handelsstandorte ihre Türen. BisEnde 2025 soll das Netzwerk auf 32 Händler wachsen.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender, erklärt: "Die Eröffnung dieserneuen Montagelinie markiert einen Meilenstein für unsere Expansion in denschnell wachsenden vietnamesischen Markt und stärkt unsere Position in derASEAN-Region. Indem wir die Synergien mit unserem wichtigen indischen Marktnutzen, schaffen wir die Voraussetzungen für den Erfolg nicht nur von Skoda,