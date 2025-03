Immobilienmarkt wächst rasant weiter (FOTO)

Hamburg/Dubai (ots) -



- Engel & Völkers Marktbericht Dubai 2024 (https://www.engelvoelkers.com/ae/en/r

esources/dubai-real-estate-market-report-2024) : Preise steigen um mehr als 16

Prozent

- Emirat verkündet mehr als 125.000 neue Wohneinheiten

- Transaktionen im Luxussegment um mehr als 20 Prozent gestiegen, jede vierte

davon in Palm Jumeirah



Dubais Immobilienmarkt verzeichnete im Jahr 2024 ein weiteres außergewöhnliches

und rekordverdächtiges Wachstum und festigte damit seine Position als einer der

dynamischsten Immobilienmärkte weltweit. "Während die globale Wirtschaft mit

schleppendem Wachstum und anhaltender Inflation konfrontiert war, erlebte Dubai

einen Anstieg der Verkaufsabschlüsse um 40 Prozent", sagt Daniel Hadi, CEO von

Engel & Völkers Middle East. "Diese Entwicklung unterstreicht die internationale

Attraktivität der Stadt als stabilen und chancenreichen Investitionsstandort für

Kapitalanleger und Eigennutzer gleichermaßen." Die Immobilienpreise stiegen 2024

um mehr als 16 Prozent auf neue Höchststände, angetrieben durch eine

ungebrochene Nachfrage in allen Marktsegmenten.





Preise steigen kontinuierlich - besonders Off-Plan Objekte bei InvestorengefragtBesonders Neubauprojekte, die sich noch im Bau oder in der frühen Planungsphasebefinden, wurden auf Seiten internationaler Investoren stark nachgefragt. Sostieg die Anzahl der verkauften Off-Plan Apartments um rund 48 Prozent imVorjahresvergleich, allen voran in Jumeirah Village Circle. Dort betrugen dieQuadratmeterpreise rund 119 AED (rund 30 Euro). Off-Plan Villen standenebenfalls bei Investoren hoch im Kurs: In diesem Segment erfolgten rund 54Prozent mehr Abschlüsse im Vergleich zu 2023. In The Acres erfolgten die meistenTransaktionen mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 164 AED (rund41 Euro).Tempo beim Wachstum: Bauträger planen mehr als 125.000 WohneinheitenUm dem starken Interesse zu begegnen, kündigten Bauträger für 2025 über 125.000neue Wohneinheiten an und starteten Bauprojekte in einem beispiellosen Tempo.Besonders in etablierten Wohngegenden mit begrenztem Grundstücksangebotverlagerte sich das Wachstum auf aufstrebende Stadtteile am Rande Dubais wie TheValley, Dubai South und The Oasis. Diese neuen Wohngebiete, die großzügigeVillen und moderne Annehmlichkeiten zu noch vergleichsweise moderaten Preisenbieten, erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Familien und Investoren.Dubai bleibt Hotspot für LuxuskäuferBesonders im Segment für Immobilien im Wert von über 10 Millionen AED (rund 2,5Millionen Euro) verzeichnete Engel & Völkers in 2024 ein hohes Kaufinteresse.