KRAVAG startet Ladenetzwerk für Elektro-Lkw

Wiesbaden (ots) - Im Straßengüterverkehr steigt die Zahl der Elektrofahrzeuge

nur langsam. Ein Problem: Lademöglichkeiten sind nur begrenzt verfügbar. Daher

hat der zum R+V-Konzern gehörende Transportversicherer KRAVAG mit Truck Charging

eine Lösung entwickelt, über die Speditionen Ladesäulen anbieten und suchen

können.



Die Speditionen Hanitzsch aus Dresden und Schade Logistic aus der Nähe von

Wittenberg haben bereits zusammengefunden: Fahrer von Schade können auf dem Hof

von Hanitzsch Ladeslots reservieren und ihre Elektro-Lkw aufladen. Buchung und

Abrechnung funktionieren komplett über die App von KRAVAG Truck Charging.

Dadurch können Disponenten und Trucker ihre Ladepausen im Vorfeld flexibel

planen, statt unterwegs nach freien Säulen zu suchen. Ein weiterer Vorteil:

Während des Ladevorgangs gewährt KRAVAG Versicherungsschutz für Schäden am

Fahrzeug oder der Ladestation. Über die App können auch Zufahrtschranken der

Spedition geöffnet werden. Die Schließtechnik hierfür kommt ebenfalls von

KRAVAG.





"Damit sich alternative Antriebe im Straßengüterverkehr etablieren, braucht es

flächendeckende, reservierbare und günstige Ladeangebote. Genau hier setzen wir

mit KRAVAG Truck Charging an, indem wir die vorhandene Infrastruktur der Firmen

aus unserem Netzwerk nutzen und sie mit Gleichgesinnten zusammenbringen",

erklärt KRAVAG Vorstandsmitglied Jan Dirk Dallmer.



Ladesäulen bereitstellen und damit Geld verdienen



Derzeit arbeitet KRAVAG am Aufbau des privaten Ladesäulen-Netzwerks. Das Angebot

steht allen Speditionen offen, wenn sie Mitglied im Netzwerk werden. Wer seine

Ladepunkte in der App bereitstellt, kann so zusätzliche Einnahmen generieren.



Mit Truck Charging bietet KRAVAG erneut ein innovatives Produkt für den

Straßengüterverkehr. Seit sechs Jahren existiert KRAVAG Truck Parking, eine Art

AirBnB für Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Sie erhalten dadurch Zugang zu

gesicherten Parkplätzen für die Nacht auf Betriebshöfen von Unternehmen, die

sich dem Netzwerk angeschlossen haben. "Mit KRAVAG Truck Charging wollen wir

eine wertvolle Ergänzung zu den öffentlichen Lademöglichkeiten für Lkw in

Deutschland schaffen", erklärt Dallmer.



