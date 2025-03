DZ BANK stuft Kering auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kering von 238 auf 187 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Im ersten Quartal hätten sich Verbraucher in der EU und den USA besonders zuru?ckhaltend bei Ausgaben im Luxussegment gezeigt, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kering stehe seit mehreren Quartalen vor der Herausforderung, die Marke Gucci erfolgreich zu transformieren, und habe dabei im Wachstum gegenu?ber den Mitbewerbern zuru?ckgelegen. Kurzfristig sieht der Experte begrenzte Wachstumschancen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:25 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:45 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 202,8EUR auf Tradegate (27. März 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m