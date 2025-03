Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

washiwashi schrieb 07.03.25, 16:26

Die Auftragseingänge waren in den letzten Quartalen sehr erratisch. Nach einem schwachen q3, extrem starken q4 wird es wohl wieder ein moderates q1. Nimmt man die rollierenden letzten 4 Quartale als Masstab, geht es aber in die richtige Richtung. Nun, wo das Momentum aus der Aktie definitiv wieder raus ist, liegt der Fokus auf die Fundamentaldaten.

2024 war ein besonderes Jahr, Kunden waren wenig preissensitiv, wurden auf dem falschen Fuss erwischt. In 2025 steht Normaisierung an. Sie werden vielleicht wieder 15pct Ebit marge und 450-500m Umsatz guiden. 70-75m Ebit sollten möglich sein.

Entscheidend wird sein, ob dies die neue Basis in einem Konsolidierungsjahr ist und es danach weiter aufwärts geht. Die Frage wird man in H2 beantwortet bekommen, je nachdem wie die Auftragseingänge erfolgen.

Ich rechne mit einen satten Plus an Dividende und das Management wird im Laufe des Jahres mehr Visibilität für ihre strategischen Wachstumsfelder erlangen.

Trump/China/chipsanktionen etc. bleibt ein Risk Faktor.