Crash oder Chance? So machen Anleger das Beste aus sinkenden Börsenkursen (FOTO)

Pattensen (ots) - Fallende Börsenkurse verunsichern viele Anleger, doch sie

bieten auch die Chance, hochwertige Aktien zu günstigen Preisen zu erwerben -

vorausgesetzt, man bewahrt einen kühlen Kopf und trifft möglichst fundierte

Entscheidungen. Gerade erfahrene Investoren nutzen Marktabschwünge gezielt, um

ihr Portfolio strategisch auszubauen. Wie aber machen Anleger das Beste aus

sinkenden Börsenkursen?



"Investoren sollten nicht allein auf emotionale Impulse reagieren, sondern

stattdessen gezielt nach unterbewerteten Unternehmen suchen und das Risiko

intelligent steuern", weiß Emilia Bolda, die Gründerin des Coaching-Programms

Investiere.Dich.Frei. "Wichtige Kennzahlen und makroökonomische Trends geben

einen Hinweis auf das wahre Potenzial einer Aktie." Wann ein guter

Einstiegszeitpunkt gekommen ist und wie Anleger das Verlustrisiko bestmöglich

minimieren, verrät die Börsen-Expertin in diesem Beitrag.





Diese Chancen bieten KursrückgängeGrundsätzlich können Kursrückgänge an den Aktienmärkten durch verschiedeneFaktoren ausgelöst werden - nicht selten sind sie jedoch das Resultat vonmakroökonomischen Entwicklungen wie geopolitischen Unsicherheiten,Zinserhöhungen oder unternehmensspezifischen Problemen. Historische Daten zeigenallerdings, dass sich Märkte nach solchen Phasen in den meisten Fällen wiedererholen - insbesondere dann, wenn die betroffenen Unternehmen über stabileWerte, Geschäftsmodelle und nachhaltige Wachstumsperspektiven verfügen.Investoren, die in solchen Momenten gezielt investieren, können sich langfristiggünstige Einstiegspreise sichern und später von einer Erholung profitieren.Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Unternehmen mit solider Marktstellungoft deutlich an Wert verlieren, wenn kurzfristige Unsicherheiten am Marktüberwiegen, sich aber ebenso schnell wieder erholen, sobald sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabilisieren. Beispiele dafür gibt es viele- so etwa die Aktie von Meta, die sich nach einem Tiefststand im Jahr 2022 bis2023 um etwa 160 Prozent erholen konnte. Auch Shopify, nach erheblichenKursverlusten zeitweise massiv unter Druck, konnte im Jahr 2023 eine Erholungvon etwa 63 Prozent verzeichnen. Die Aktie von Spotify erholte sich nach einemRückgang im Jahr 2023 ebenfalls um etwa 110 Prozent. Diese Beispieleverdeutlichen, dass nicht jeder Kursrückgang grundsätzlich ein Anzeichen fürfundamentale Probleme ist - vielmehr handelt es sich oft um eine günstigeGelegenheit, um sich Anteile an profitablen Unternehmen zu günstigen Preisen zusichern.Die richtige Strategie bei fallenden Börsenkursen